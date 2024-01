Business news: Algeria, Banca mondiale prevede crescita del 2,6 per cento nel 2024 e 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale prevede che le prospettive economiche dell'Algeria miglioreranno leggermente nel 2024 e nel 2025, con una crescita che dovrebbe raggiungere il 2,6 per cento. L'economia algerina ha subito un netto rallentamento negli ultimi anni, passando da una crescita del 3,4 per cento nel 2021 al 2,5 per cento previsto per il 2023. Questa tendenza è dovuta a una combinazione di diversi fattori, tra cui il calo della produzione di petrolio in seguito agli accordi di limitazione Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec): l'Algeria, pur essendo esente da alcune restrizioni, ha comunque subito un rallentamento in questo settore chiave. A pesare sull’economia è anche il clima di instabilità in Medio Oriente, che ha avuto un impatto negativo sul turismo e sugli investimenti stranieri. Inoltre, l'impennata dei prezzi dei generi alimentari e il deprezzamento della moneta locale hanno eroso il potere d'acquisto delle famiglie e rallentato l'attività economica. La revisione al rialzo delle previsioni della Banca mondiale per il 2024 e il 2025 è dovuta principalmente alla ripresa dei prezzi del petrolio e alla prospettiva di un aumento della produzione in seguito alla parziale eliminazione delle restrizioni Opec all'inizio del 2024. (Ala)