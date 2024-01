Business news: Turchia, la valuta turca tocca il minimo storico di 30 lire per un dollaro Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valuta turca ha toccato in settimana un nuovo minimo storico, venendo scambiata a 30 lire per un dollaro statunitense. Un risultato in controtendenza rispetto a quanto affermato lo scorso novembre dal presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, il quale aveva dichiarato che “il crollo della lira turca sarebbe terminato” e che vi era “un'alta probabilità di rafforzare la valuta turca rispetto al dollaro statunitense”. La valuta turca si è deprezzata ogni mese dall’inizio del 2023, ad eccezione di agosto. A ottobre, per la prima volta nella storia, il tasso di cambio ha superato la soglia delle 28 lire per un biglietto verde statunitense. La Banca centrale della Turchia ha aumentato ulteriormente il tasso di interesse dal 40 al 42,5 per cento il mese scorso, attuando un rialzo per il settimo mese consecutivo. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istituto turco di statistica (Tuik), a dicembre scorso l'inflazione annua è salita al 64,8 per cento, mentre su base mensile è scesa dal 3,3 al 2,9 per cento. (Res)