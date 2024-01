Business news: la Tunisia mira a ridurre del 10 per cento l’utilizzo di idrocarburi entro il 2029

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia nazionale della Tunisia mira a ridurre del 10 per cento lo sfruttamento di idrocarburi entro il primo gennaio 2029. È quanto emerso durante il forum organizzato dalla National Ocean Protection Agency, in collaborazione con l'organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, tenuto nella capitale del Paese nordafricano, Tunisi. La strategia nazionale adottata dalla Tunisia, a seguito dell'entrata in vigore dell'emendamento di Kigali del 2019 al Protocollo di Montreal (un trattato internazionale volto a ridurre la produzione e l'uso di quelle sostanze che minacciano lo strato di ozono), presta particolare attenzione alla riduzione dell'utilizzo di idrocarburi nel funzionamento di sistemi di refrigeramento e riscaldamento. Nel corso del forum, è stata sottolineata l'importanza di prestare aiuto agli industriali nel cambiamento delle loro linee di produzione, e nella manutenzione di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria. I partecipanti all'incontro hanno inoltre evidenziato la necessità di migliorare l'aspetto legale e burocratico, formare i tecnici sull'uso di gas alternativi, oltre a sensibilizzare l'opinione pubblica su varie tematiche, dal riscaldamento terrestre ai rischi legati ai cambiamenti climatici. (Tut)