Business news: Ruanda-Giordania, siglati numerosi accordi bilaterali in occasione della visita del re Abdullah II a Kigali

- Ruanda e Giordania hanno firmato numerosi accordi bilaterali nel campo della sanità e della scienza medica, nonché della cooperazione economica, commerciale e agricola. Gli accordi sono stati siglati dal presidente ruandese Paul Kagame e dal re di Giordania, Abdullah II Ibn al Hussein, arrivato a Kigali domenica 7 gennaio per una visita di lavoro di tre giorni. Le due parti hanno inoltre stipulato un accordo fiscale inteso ad eliminare la doppia imposizione e prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, fa sapere la presidenza giordana in una nota, aggiungendo che i due Paesi amplieranno anche i loro legami in politica, difesa e antiterrorismo. Anche la guerra a Gaza è stata al centro dei colloqui tra i due leader. "Il re ha ringraziato il Ruanda per il suo contributo alla risposta umanitaria a Gaza inviando un aereo carico di aiuti umanitari", conclude la nota. I due Paesi si sono sempre più avvicinati l’uno all’altro negli ultimi anni, annunciando una prima tornata di accordi nel febbraio dello scorso anno e un accordo reciproco di esenzione dal visto lo scorso agosto. (Res)