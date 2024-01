Business news: Etiopia-Somalia, compagnia trasporto merci etiope Esl pianifica uso porto di Berbera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ethiopian Shipping and Logistics (Esl), compagnia nazionale etiope per la spedizione di merci, ha annunciato come intende sfruttare la concessione ottenuta dal governo nel porto di Berbera, in Somaliland. Nel corso di una conferenza stampa, l’amministratore delegato Berisso Amallo ha espresso soddisfazione per l’intesa siglata, e sottolineato che poter gestire un porto ridurrà i costi di trasporto e gli oneri logistici per l’Etiopia, a vantaggio diretto dei cittadini. Berisso ha quindi annunciato che l’Esl si sta preparando a fondare “una società logistica moderna e capace nella regione” che da un lato aumenterà la capacità di gestione attraverso l’uso di tecnologie moderne, dall’altro le consentirà di gestire più navi e maggiori volumi di carico. Ciò si tradurrà in un aumento del reddito, delle opportunità di lavoro e delle competenze sia per l’Etiopia che per la nazione ospitante. Il memorandum d’intesa firmato l’1 gennaio da Addis Abeba con il Somaliland garantisce all’Etiopia un accesso diretto al mare di 20 chilometri attraverso un contratto di locazione di 50 anni, in cambio del riconoscimento dello Stato separatista. La forza navale dell’Etiopia è stata sciolta all’inizio degli anni ’90 in seguito ai cambiamenti politici e all’indipendenza dell’Eritrea (1993). In seguito, in assenza di accesso ai porti eritrei, Gibuti è stato il principale hub per le merci di importazione ed esportazione dell’Etiopia negli ultimi vent’anni. (Res)