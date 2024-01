Business news: Banca mondiale, economia sub-sahariana frena al 2,9 per cento nel 2023, in ripresa nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita nell’Africa sub-sahariana è rallentata al 2,9 per cento nel 2023, ovvero tre punti percentuali in meno rispetto a quanto previsto a giugno, ma conoscerà una ripresa nel 2024 e nel 2025, attestandosi rispettivamente al 3,8 e al 4,1 per cento. È quanto emerge dal rapporto sulle prospettive economiche globali, pubblicato dalla Banca mondiale, secondo cui varie sfide specifiche, tra cui l’aumento dei prezzi dei fattori di produzione per le imprese in Nigeria e una crisi energetica in corso in Sudafrica, hanno contribuito a un rallentamento dell’attività economica della regione nel corso del 2023. La crescita nei tre maggiori Paesi della regione – Nigeria, Sudafrica e Angola – ha rallentato raggiungendo una media dell’1,8 per cento nel 2023. Negli altri Paesi della regione, la crescita si è attenuata al 3,9 per cento, riflettendo in parte un forte calo della crescita delle esportazioni di metalli, parallelamente al calo dei prezzi globali dei metalli. (Res)