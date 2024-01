Business news: Botswana, De Beers investirà un miliardo di dollari per prolungare vita miniera di Jwaneng

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso mondiale dei diamanti sudafricano De Beers effettuerà un investimento di un miliardo di dollari per prolungare la vita della sua miniera di Jwaneng, in Botswana. "L'offerta globale di diamanti naturali sta diminuendo, quindi andare avanti con il progetto sotterraneo di Jwaneng crea nuovo valore per gli investitori", ha affermato Al Cook, amministratore delegato di De Beers in un comunicato. "Questo investimento è in linea con la nostra strategia di dare priorità agli investimenti in progetti di altissima qualità", ha aggiunto. La compagnia britannica Anglo American e il governo del Botswana, che possiedono congiuntamente la locale Debswana Diamond Company, hanno approvato la spesa che convertirà la miniera di Jwaneng in un'operazione sotterranea. Debswana ha dichiarato nel 2018 di aver pianificato un investimento per prolungare la durata della miniera di undici anni a partire dal 2024. De Beers ha affermato che la spesa è necessaria poiché si prevede che la fornitura a lungo termine di gemme grezze diminuirà. L'anno scorso l'Angola ha iniziato l'estrazione mineraria nel suo nuovo progetto di Luele, il più grande del Paese e uno dei più grandi al mondo in termini di risorse stimate, nonostante la domanda di diamanti depressa. La domanda di diamanti grezzi è stata debole negli ultimi mesi, con l’India – che taglia e lucida il 90 per cento dei diamanti grezzi del mondo – che ha chiesto ai minatori globali di smettere di vendere le sue pietre preziose per gestire le scorte accumulate. L'anno scorso De Beers ha concordato un nuovo patto per la vendita di diamanti che vedrà la quota provenienti dalla joint venture Debswana aumentare gradualmente fino al 50 per cento nel prossimo decennio. (Res)