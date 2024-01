Business news: Ghana, inflazione annuale in discesa, a dicembre è al 23,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scende l'inflazione in Ghana, dove l'indice annuale si attesa al 23,3 per cento a dicembre scorso, in discesa rispetto al 26,4 per cento di novembre. I dati pubblicati dall'ente di statistica nazionale testimoniano del tasso più basso registrato dal marzo del 2022, sebbene questo rimanga ben al di sopra di quello auspicato negli obiettivi della Banca centrale, compresi fra il 6 e il 10 per cento. In ogni caso, i prezzi sono scesi sia nei beni alimentari (28,7 per cento contro il 32,2 di novembre) che in quelli non alimentari (18,7 per cento contro il 21,7). Su base mensile i prezzi al consumo sono aumentati dell'1,2 per cento a dicembre dopo l'aumento di 1,5 punti percentuali registrato il mese precedente. (Res)