Business news: Nigeria, Banca centrale licenzia cda di tre istituti di credito

- La Banca centrale della Nigeria (Cbn) ha licenziato i consigli di amministrazione e la direzione di tre istituti bancari privati - Keystone, Polaris e Union Banks - a causa del mancato rispetto delle normative bancarie e di fallimenti nella governance aziendale. Lo riferisce la "Bbc", precisando che la Cbn ha nominato nuovi gruppi dirigenti che subentreranno nelle tre banche. La misura segue l'esito di un rapporto di indagine di settore redatto da un investigatore speciale assunto dal presidente Bola Tinubu. Non è la prima volta che la Banca centrale rimuove i vertici di banche private in Nigeria: nel 2018 accadde anche a Skye Bank senza conseguenze per i clienti della banca. (Res)