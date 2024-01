Business news: Cina, esportazioni autovetture a nuova energia aumentate del 72 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autovetture alimentate a nuova energia esportate dalla Cina nel 2023 sono aumentate del 72 per cento su base annua, attestandosi a 1,1 milioni. Lo indica l'associazione nazionale di categoria (China Passenger Car Association, Cpca), precisando che solo a dicembre le vendite hanno raggiunto le 945 mila unità, in aumento del 47,3 per cento su anno e del 12,1 per cento su mese. Durante tutto l'anno, sono state vendute circa 7,74 milioni di autovetture alimentate a nuova energia, in aumento di 36,2 punti percentuali su anno. (Cip)