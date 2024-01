Business news: Google licenzia centinaia di dipendenti nelle divisioni hardware e ingegneria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense Google ha annunciato il licenziamento di centinaia i dipendenti nel quadro di uno sforzo per aumentare l’efficienza e rafforzare ulteriormente il posizionamento dei suoi prodotti. Lo ha confermato un portavoce della società all’emittente “Cnbc”, aggiungendo che i tagli interesseranno prevalentemente le unità per lo sviluppo di hardware e la divisione ingegneristica dell’azienda, oltre ai dipendenti impiegati su Google Assistant, l’assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale della società. Si tratta dell’ultimo round di tagli al personale di Google, dopo che l’azienda ha annunciato lo scorso gennaio il licenziamento di 12 mila dipendenti: il sei per cento circa della forza lavoro. La società sta dando priorità ad aree come l’intelligenza artificiale, per rafforzare il suo posizionamento rispetto ai concorrenti Microsoft e Amazon. (Was)