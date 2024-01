Business news: Cnh e Hyundai annunciano programma di innovazione congiunto per il settore edilizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società Cnh e Hd Hyundai hanno annunciato un nuovo programma congiunto per l’innovazione nel settore edilizio. Lo si legge in un comunicato di Cnh. L’annuncio è avvenuto al Ces Show di Las Vegas. Stefano Pampalone, President Construction di Cnh, e Young-Cheul Cho, presidente e amministratore delegato di Hd Hyundai XiteSolution (Hdx) – la società controllante di Hd Hyundai Construction Equipment e Hd Hyundai Infracore, hanno siglato un memorandum d’intesa per istituire un centro di ricerca congiunto negli Stati Uniti. Come ha riferito il comunicato, Cnh e Hdx possiedono una vasta esperienza nel settore delle costruzioni, con aree di competenza e punti di forza unici. Questa collaborazione strategica mira ad espandere le loro capacità esistenti per accelerare lo sviluppo e gli investimenti in tecnologie innovative per i clienti nel settore delle costruzioni. Il Ce Innovation Lab sarà dedicato all’esplorazione di opportunità di innovazione nel settore delle costruzioni. La squadra, composta da specialisti del settore delle costruzioni sia di Cnh, sia di Hdx, studierà le tendenze tecnologiche emergenti, mapperà le esigenze nuove e in evoluzione dei clienti e identificherà le prospettive di miglioramento del portafoglio e di ulteriore crescita. Il loro lavoro congiunto favorirà lo sviluppo e l’adozione diffusa di nuove tecnologie, come l’automazione e l’intelligenza artificiale. (segue) (Com)