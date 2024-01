Business news: Malesia, compagnie giapponesi verso rinuncia a progetto ferrovia alta velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende giapponesi avrebbero deciso di non partecipare al bando per il progetto della linea ferroviaria ad alta velocità tra Kuala Lumpur e Singapore. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo” sulla base di fonti aziendali e governative giapponesi, a pochi giorni dalla scadenza del bando del governo della Malesia, fissata per lunedì 15 gennaio. Secondo le fonti interpellate dalla testata giapponese le compagnie, tra cui la East Japan Railway, ritengono il progetto, del costo stimato di circa 21 miliardi di dollari, troppo rischioso senza il sostegno finanziario del governo della Malesia, che ha deciso di realizzarlo con investimenti privati. (Git)