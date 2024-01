Business news: Usa, a dicembre prezzi alla produzione in aumento dell'1 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti il tasso annuale d'inflazione sulla produzione è salito a dicembre all'1 per cento, mentre quello mensile è sceso di 0,1 punti percentuali. Lo dicono i dati pubblicati dal dipartimento del Lavoro, osservando che si tratta in entrambi i casi di cifre inferiori alle stime. I dati si aggiungono a quelli pubblicati sui prezzi al consumo, nei quali a dicembre si è registrato un tasso annuale di inflazione del 3,4 per cento, con un aumento a livello mensile di 0,3 punti percentuali rispetto a novembre. Un indice, quest'ultimo, che appare superiore anche allo 0,1 per cento registrato a novembre sul mese precedente. Sempre a novembre l'inflazione annuale si era attestata al 3,1 per cento. (Was)