Business news: Marocco, depositi bancari cresciuti del 3,9 per cento su base annua nel 2023

- I depositi bancari in Marocco sono saliti a circa 1.101 miliardi di dirham (110,9 miliardi di dollari) alla fine di novembre 2023, segnando un aumento del 3,9 per cento su base annua. Lo ha reso noto un rapporto della Banca centrale marocchina, secondo cui l’aumento si deve in particolare ai depositi delle famiglie, che sono saliti a 850 miliardi di dirham (85,7 miliardi di dollari), con un tasso di crescita annuale del 4,8 per cento. I marocchini residenti all'estero detengono una quota significativa dei depositi presso gli istituti bancari del Paese, con 203,3 miliardi di dirham (20,4 miliardi di dollari). Inoltre, anche i depositi di enti del settore privato sono aumentati del 5,8 per cento su base annua, raggiungendo i 192,5 miliardi di dirham (19,4 miliardi di dollari) alla fine di novembre. Secondo il rapporto della Banca centrale, i tassi d'interesse sui depositi hanno oscillato nei primi 11 mesi del 2023. Il tasso di deposito a termine a 12 mesi ha registrato un calo di 23 punti base, attestandosi al 2,65 per cento, mentre il tasso di deposito a sei mesi è diminuito di sette punti base, attestandosi al 2,37 per cento. Il tasso di interesse minimo per i conti di risparmio è stato fissato al 2,98 per cento a partire dalla seconda metà del 2023, secondo quanto si legge nel rapporto. (Mar)