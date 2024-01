Business news: Egitto, governo prevede di produrre fino a 500 mila auto all’anno entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto prevede di produrre dalle 400 mila alle 500 mila auto all'anno, con particolare attenzione alle vetture elettriche, entro il 2030. Lo ha reso noto l'Egyptian information and decision support center (Idsc) in un documento “sulle direzioni strategiche più importanti dell'economia egiziana per il nuovo mandato presidenziale", che determina le priorità di azione politica per l'economia egiziana fino al 2030. Un altro obiettivo che il governo intende realizzare nei prossimi sei anni è quello di aumentare i complessi industriali del Paese, dagli attuali 17 a 32 nel 2030, puntando a una crescita dei prodotti industriali non inferiore al 20 per cento. Per quanto riguarda l’industria automobilistica, l’Egitto intende "trasformarsi in un hub strategico nel Medio Oriente e nel Nord Africa", arrivando a risparmiare quasi 4 miliardi di dollari all’anno, si legge nel documento. A questo obiettivo, si aggiunge la volontà di creare nuove fabbriche che operano nel settore dell'elettronica. (Cae)