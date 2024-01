Business news: Libano, azienda pubblica annuncia ripristino delle forniture di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda pubblica fornitrice di energia elettrica Électricité du Liban (Edl) ha annunciato il graduale rispristino delle forniture. È quanto si apprende da un comunicato dell’azienda, in cui si legge che, in seguito al completamento dello scarico della nave carica di carburante arrivata in Libano lo scorso 31 dicembre, aumenterà gradualmente la capacità di produzione delle centrali termiche. “È stata messa in funzione un'unità a gas presso l'impianto di Deir Ammar (nel nord del Paese) ed è stata aumentata la capacità di produzione dell'unità a gas presso l'impianto di Zahrani (nel Libano del sud), grazie alla quale la produzione termica totale ha raggiunto i 400 megawatt". Edl ha inoltre annunciato “misure precauzionali per mantenere la fornitura di energia elettrica alle strutture fondamentali del Libano (come aeroporti, porti, pompe dell'acqua, fognature, università e carceri)”. (Lib)