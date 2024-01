Business news: Arabia Saudita, lanciati 5 nuovi pacchetti di residenza per attirare professionisti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha aggiunto cinque nuovi pacchetti al suo programma di residenza premium (lanciato nel 2019), con lo scopo di attirare professionisti stranieri qualificati e investimenti diretti esteri. Lo ha riferito l'agenzia di stampa saudita "Spa", secondo cui l'iniziativa mira a guidare ulteriormente la trasformazione economica del Regno creando opportunità di lavoro e promuovendo il trasferimento di conoscenze. I nuovi prodotti si rivolgono in particolare a professionisti del settore sanitario, sportivo e immobiliare, offrendo loro la possibilità di stabilirsi in Arabia Saudita, condurre affari, possedere immobili e ottenere permessi di lavoro anche per i propri familiari. L'iniziativa rientra nel piano di trasformazione economica Vision 2030 del principe ereditario Mohammed bin Salman, volto a liberare l'economia dell'Arabia Saudita dalla dipendenza dal petrolio e attrarre miliardi di investimenti diretti esteri. (Res)