Business news: Egitto, l’inflazione scende al 35,2 per cento a dicembre

- Il tasso di inflazione annuale in Egitto è sceso al 35,2 per cento nel mese di dicembre 2023, rispetto al 36,4 per cento di novembre. Lo ha riferito l'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche, secondo la quale l'inflazione nelle città egiziane è scesa al 33,7 per cento a dicembre su base annua, rispetto al 34,6 per cento di novembre. Secondo i dati ufficiali, il 2024 per l’Egitto è iniziato con un aumento dei prezzi dei biglietti della metropolitana, dei servizi di telefonia mobile, dell'accesso ad Internet, a cui si aggiunge una crescita dei prezzi dell’elettricità e dei materiali da costruzione, in particolare, del cemento e del ferro. (Cae)