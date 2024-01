Business news: Egitto, aumentati del 64 per cento dei prezzi dei prodotti alimentari nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dei prodotti alimentari in Egitto sono aumentati di oltre il 64 per cento nel 2023, rispetto a un incremento di circa il 24 per cento nell’anno precedente. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e la statistica egiziana (Capmas). Da gennaio 2022 a dicembre 2023, l’inflazione cumulativa è arrivata al 63 per cento, mentre quella riferita ai prodotti alimentari ha registrato un aumento del 115 per cento. Il prezzo delle cipolle è aumentato fino al 450 per cento, lo zucchero al 128 per cento, la carne all'80 per cento, il riso al 69 per cento. Per tutto il 2023 prodotti alimentari, sigarette ed elettrodomestici sono stati la leva principale per la crescita del tasso di inflazione che ha tuttavia rallentato lo scorso dicembre, attestandosi al 35,2 per cento su base annua. (Cae)