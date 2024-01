Business news: Libia, il governo di Tripoli frena lo stop ai sussidi per il carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Parziale marcia indietro del Governo di unità nazionale (Gun) sull'eliminazione dei sussidi per il carburante, una delle riforme più attese nel Paese. L'esecutivo di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite ha spiegato in un video diffuso sui suoi canali social che né il Consiglio dei ministri né il Comitato incaricato di fissare i prezzi per la riforma dei sussidi hanno ancora preso una decisione. In precedenza, il primo ministro del Gun, Abdulhamid Dabaiba, aveva invece annunciato che la "rimozione dei sussidi per il carburante è stata deliberata ed è irrevocabile". Queste dichiarazioni avevano suscitato diffuse polemiche nel Paese, a partire dal Governo di stabilità nazionale (Gsn), l'organo esecutivo parallelo del Gun con sede in Cirenaica. "Mettiamo in guardia dalle conseguenze di tale decisione alla luce delle circostanze attuali, dell'avvicinarsi del mese di Ramadan (al via dal 10 marzo) e dei bisogni primari che richiedono di concentrarsi sulla riduzione degli oneri a carico dei cittadini e di non emettere decisioni che acuiscano la sofferenza del popolo", aveva risposto il Gns in una nota.