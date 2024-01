Business news: Cina, presentato piano per sviluppo integrato tra Taiwan e provincia di Fujian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tre giorni dalle elezioni presidenziali a Taiwan, la Cina ha presentato nuovi dettagli del suo piano volto a rendere la provincia costiera del Fujian una “zona modello” per lo sviluppo integrato con l’isola. Le misure sono state annunciate congiuntamente dal ministero del Commercio, dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, dal ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’informazione e dall’ufficio per gli Affari di Taiwan. Già quattro mesi fa Pechino aveva annunciato delle linee guida per l’interconnessione tra Taiwan e il Fujian, la sua provincia geograficamente e culturalmente più vicina all’isola. Le nuove linee guida, si legge nel documento, mirano a rafforzare gli scambi e la cooperazione tra le due sponde dello Stretto, a facilitare i legami economici e ad aiutare le imprese taiwanesi “a integrarsi nel nuovo paradigma di sviluppo”. (Cip)