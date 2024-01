Business news: taiwanese Acer ha registrato un aumento del fatturato del 18 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato consolidato del produttore di computer taiwanese Acer si è attestato a 764 milioni di dollari a dicembre, in aumento del 3,5 per cento su anno e del 17,8 per cento su mese. È quanto si apprende da una nota diramata dall'azienda, che il mese scorso ha registrato il sesto mese di crescita consecutiva dei ricavi su base annua. Le entrate generate dal segmento dei notebook sono aumentate del 10,8 per cento nel quarto trimestre, mentre quelle dei Chromebook del 47 per cento. Il segmento dei computer e dei display ha contribuito invece a circa il 27 per cento delle entrate del quarto trimestre. (Cip)