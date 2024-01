Business news: turisti stranieri in aumento del 37 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il gennaio e il settembre del 2023 in Kazakhstan si sono recati 834 mila turisti stranieri, in crescita del 37 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo indicano i dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica. "Stiamo osservando ogni anno un crescente interesse nel Kazakhstan tra i turisti stranieri, e speriamo che i numeri di quest'anno superino quelli del 2023. Il nostro Paese ha numerosi luoghi mozzafiato che possono conquistare gli stranieri grazie alla bellezza della nostra natura", ha commentato il viceministro del Turismo e dello Sport, Yerzhan Yerkinbayev. Nei primi nove mesi del 2023 la maggior parte dei turisti è giunta dalla Russia (357 mila persone), con la Cina in seconda posizione (75.131 visitatori). Con l'esenzione dal regime di visto per i cittadini cinesi a partire dal novembre scorso, le autorità kazakhe prevedono un forte aumento dei turisti in arrivo dal Paese asiatico. In Kazakhstan, infine, sono giunti nel 2023 41 mila turisti dalla Turchia, 35 mila dall'India e 28 mila dagli Stati Uniti. (Res)