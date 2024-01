Business news: Malesia e Singapore firmano memorandum per una nuova zona economica speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malesia e Singapore hanno firmato un memorandum d’intesa per la creazione di una nuova Zona economica speciale (Zee) nello Stato malesiano di Johor. Sulla base dell’accordo, entrambi i Paesi si impegnano a lavorare per rafforzare gli scambi transfrontalieri di merci e persone, e per sviluppare una cornice che porti al raggiungimento di un accordo finale in merito alla Zee. Malesia e Singapore esploreranno ulteriori iniziative di cooperazione in vista della creazione della nuova zona economica, incluso un sistema localizzato di esenzione dai passaporti. Ulteriori aggiornamenti in merito all’iniziativa dovrebbero giungere in occasione dell’11mo Ritiro dei leader di Malesia e Singapore, in programma verso la fine di quest’anno. (Fim)