Business news: l'inflazione Usa torna ad accelerare, +3,4 per cento a dicembre

- L'inflazione negli Stati Uniti è tornata ad accelerare nel mese di dicembre, attestandosi al 3,4 per cento su base annuale. Lo indicano i dati pubblicati l'11 gennaio dal dipartimento del Lavoro. Su base mensile i prezzi sono cresciuti di 0,3 punti percentuali, a un ritmo superiore rispetto allo 0,1 per cento registrato nel mese precedente. A novembre l'inflazione annuale si era attestata al 3,1 per cento. L'inflazione di fondo, che non calcola i più volatili prezzi di energia e prodotti alimentari, ha visto un'accelerazione dello 0,3 per cento tra novembre e dicembre (così come tra ottobre e novembre), mentre su base annuale si è attestata al 3,9 per cento (in calo rispetto al 4 per cento dello scorso novembre). L'indice dei prezzi al consumo è calato significativamente rispetto alla fine del 2022, quando aveva raggiunto il 6,5 per cento, ma resta al di sopra dell'obiettivo di lungo termine del 2 per cento fissato dalla Federal Reserve, che negli ultimi mesi ha sospeso la politica di rialzo dei tassi d'interesse. I dati, riferisce il "Wall Street Journal", non dovrebbero in ogni caso modificare l'orientamento della banca centrale, che dovrebbe mantenere invariati i tassi al termine della riunione del 30 e 31 gennaio prossimi. (Was)