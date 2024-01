Business news: Egitto, il governo punta a 300 miliardi di dollari di valuta estera nei prossimi 6 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Egitto punta a incrementare le entrate in valuta estera del Paese, con un obiettivo di 300 miliardi di dollari entro la fine del 2030, pari a tre volte i livelli attuali. È quanto si legge nella bozza di un documento sulle caratteristiche della strategia economica egiziana dei prossimi sei anni, preparata dal Centro di informazione e supporto alle decisioni del Consiglio dei ministri egiziano. Il documento delinea e determina le priorità di azione a livello politico per l'economia egiziana fino al 2030, sia per quanto riguarda le tendenze macroeconomiche, sia per quanto riguarda le tendenze a livello di settori economici e sociali che sostengono la rinascita dello Stato egiziano. (Cae)