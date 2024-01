Business news: Banca centrale Libia, entrate superiori ai 23 miliardi di euro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Libia ha registrato nel 2023 entrate totali pari a 125,9 miliardi di dinari libici, corrispondenti a 24 miliardi di euro, a fronte di una spesa di 125,7 miliardi di dinari libici. Lo riferisce la Banca centrale libica in una nota sui ricavi e sulle spese dello Stato nel 2023. In particolare, le entrate petrolifere in Libia hanno raggiunto quota 99 miliardi di dinari libici (circa 19 miliardi di euro) nel corso dell’anno, i ricavi di royalties petrolifere sono stati pari a 12,3 miliardi (circa 2,35 miliardi di euro) e le royalties petrolifere per anni precedenti hanno raggiunto i 10,3 miliardi di dinari libici (quasi due miliardi di euro). Lo Stato libico ha ottenuto, inoltre, 2,4 miliardi di dinari (460 milioni di euro) dalle tasse e 333 milioni di dinari dalle dogane (circa 63 milioni di euro). La spesa per gli stipendi è stata di 60 miliardi di dinari (circa 11 miliardi di euro), mentre 12 miliardi di dinari (2,29 miliardi di euro) sono stati spesi per lo sviluppo e 20 miliardi di dinari (3,93 miliardi di euro) per i sussidi. Per quanto riguarda l’energia, 7,2 miliardi di dinari sono stati spesi in accordi finanziari per la Società generale dell'elettricità (circa 1 miliardo di euro) e 17,5 miliardi di dinari, in accordi con la National Oil Corportaion (Noc), (circa 3 miliardi di euro). (Lit)