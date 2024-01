Business news: Giordania, Fmi approva nuovo prestito quadriennale da 1,2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un nuovo accordo quadriennale dello Strumento di finanziamento esteso con la Giordania, del valore di circa 1,2 miliardi di dollari, per sostenere il programma economico del governo. Il nuovo accordo sosterrà gli sforzi delle autorità per mantenere la stabilità macroeconomica, rafforzare ulteriormente la resilienza e accelerare le riforme strutturali per raggiungere una crescita più forte e più inclusiva e la creazione di posti di lavoro. “La Giordania ha resistito bene a una serie di shock negli ultimi anni e ha mantenuto la macrostabilità, una crescita economica su vasta scala, l’accesso al mercato e il rafforzamento delle reti di sicurezza sociale. Basandosi sui risultati costantemente positivi della Giordania nell’ambito del programma precedente, il nuovo accordo sosterrà gli sforzi delle autorità verso il mantenimento della macrostabilità, l’ulteriore rafforzamento della resilienza e l’accelerazione delle riforme strutturali per ottenere una crescita più forte e inclusiva e la creazione di posti di lavoro”, si legge in una nota del Fondo. (Res)