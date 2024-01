Business news: Cina, Banca mondiale rivede stime al ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Cina dovrebbe crescere del 4,5 per cento quest’anno e del 4,3 per cento l’anno prossimo, dopo il 5,2 per cento dell’anno scorso. Lo prevede la Banca mondiale nel suo ultimo rapporto “Global Economic Prospects”, appena pubblicato. Le stime per la Cina sono state riviste al ribasso rispetto a quelle di giugno: dello 0,4 per cento per il 2023 e dello 0,1 per cento per gli altri due anni. Al rallentamento cinese è legato quello dell’intera regione Asia orientale e Pacifico, il cui tasso di crescita dovrebbe passare dal 5,1 per cento del 2023 al 4,5 per cento del 2024 e al 4.4 per cento del 2025. Le tensioni geopolitiche, comprese quelle derivanti dal conflitto in Medio Oriente, potrebbero stimolare un aumento dei prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari e dell’inflazione. La domanda e il commercio globale più deboli del previsto, così come gli eventi meteorologici estremi, rappresentano ulteriori fattori di rischio al ribasso. (Was)