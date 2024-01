Guatemala: il socialdemocratico Arevalo si insedia domani come nuovo presidente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offensiva giuridica contro il presidente eletto ha suscitato preoccupazione e allarmi anche presso la comunità internazionale: organismi regionali come l'Organizzazione degli Stati americani (Osa) o il Mercosur, e numerosi governi hanno chiesto il rispetto dei risultati elettorali, denunciando minacce al sistema democratico guatemalteco. Gli Stati Uniti hanno varato sanzioni nei confronti di funzionari e deputati eletti, mentre l'Unione Europea ha preparato un "quadro normativo" per eventuali misure restrittive a difesa della democrazia. Proclami che il presidente uscente ha però stigmatizzato: difendendo la validità del risultato elettorale, Giammattei ha però ricordato a tutti che la procura è solo "una parte" del sistema istituzionale e che l'aver organizzato con largo anticipo il processo di passaggio dei poteri è prova stessa della solidità democratica del Paese. La cerimonia di giuramento e di assunzione dei poteri - cui assisteranno gli ospiti stranieri - si terrà tra le 15 e le 17 ore locali (la notte in Italia), subito dopo una seduta solenne del Parlamento. (segue) (Mec)