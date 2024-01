Business news: Cina, nuovo treno proiettile smart CR450 sarà presentato al pubblico nel corso dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo ferroviario statale China Railway presenterà al pubblico il nuovo treno proiettile smart CR450, sviluppato interamente a livello nazionale, nel corso dell'anno. Lo riporta l'emittente di Stato "Cctv", precisando che il prototipo è stato collaudato lo scorso giugno sulla ferrovia ad alta velocità Fuzhou-Xiamen, nella provincia sud-orientale cinese di Fujian. Lo scorso anno, il Paese asiatico ha registrato 3,68 miliardi di viaggi ferroviari, con picchi giornalieri di passeggeri superiori a 20 milioni. Nello stesso periodo, la rete ferroviaria nazionale è stata ampliata di 3.637 chilometri, di cui 2.776 chilometri ad alta velocità. Al contempo, gli investimenti in immobilizzazioni nel settore ferroviario si sono attestati a circa 107,7 miliardi di dollari, in aumento del 7,5 per cento su anno. (Cip)