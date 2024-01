Business news: vendite della taiwanese Tsmc diminuite del 4,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), leader globale nella produzione di microchip a contratto, ha registrato un calo delle vendite consolidate del 4,5 per cento nel 2023. È quanto si apprende in una nota diramata dall'azienda, in cui si precisa che i ricavi del periodo si sono attestati a 69,7 miliardi di dollari. La performance è stata attribuita dagli analisti all'adeguamento delle scorte globali sul fronte dei semiconduttori. Nonostante il calo, il valore delle vendite è stato tra i più alti registrati nella storia dell'azienda, secondo solo ai 64 mila miliardi di dollari generati nel 2022. Il totale delle vendite ha inoltre superato il crollo del 10 per cento annuo stimato da Tsmc lo scorso luglio. Risultano inoltre soddisfatte le previsioni relative al quarto semestre, periodo in cui l'azienda ha generato vendite consolidate per 20 miliardi di dollari, in aumento del 14,4 per cento su anno. (Cip)