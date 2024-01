Business news: India valuta tagli a dazi su importazione componenti per smartphone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India sta valutando tagli ai dazi che gravano sulle importazioni di componenti utilizzati nella produzione di smartphone di alta gamma. Lo hanno riferito due funzionari governativi citati da “Channel News Asia”, secondo cui la misura potrebbe contribuire alle attività di grandi produttori come Apple e ad aumentare le esportazioni del Paese. Le aziende del settore chiedono a Nuova Delhi di ridurre i dazi su circa una dozzina di componenti utilizzati per assemblare smartphone in India, una misura che consentirebbe al Paese di competere più agevolmente con altri produttori regionali come Cina e Vietnam. Secondo le informazioni fornite dai funzionari, il ministero indiano dell’Elettronica e della Tecnologia dell’informazione intende firmare un provvedimento che elencherà l’entità e la portata dei tagli tariffari, che il governo intende includere nel bilancio federale dello Stato il primo febbraio. (Inn)