Business news: Kazakhstan, quadruplicate le esportazioni di prodotti agricoli verso la Cina

- Grazie all’allentamento delle restrizioni per il Covid-19, il Kazakhstan ha quadruplicato le esportazioni di prodotti agricoli alla Cina nel 2023. Lo riferisce il portale “Eurasianet” citando fonti ufficiali. Lo scorso anno sono state vendute in Cina 2,2 milioni di tonnellate di prodotti come grano, orzo, semi di soia, di lino e di girasole. Si tratta di una quantità significativamente superiore rispetto al 2022 (615 mila tonnellate di merci consegnate), ma anche rispetto al precedente record del 2019 (1,2 milioni di tonnellate). La maggior parte delle esportazioni è stata effettuata su ferro, ma circa 500 mila tonnellate di prodotti sono state trasportate su strada. (Res)