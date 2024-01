Usa: Congresso, accordo per estendere fino a marzo i finanziamenti al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I democratici e i repubblicani al Congresso hanno raggiunto un accordo di breve termine per estendere fino a marzo i finanziamenti al governo federale, rinviando le scadenze del 19 gennaio e del 2 febbraio. Lo hanno riferito fonti anonime all’emittente “Nbc News”, aggiungendo che l’intesa è stata concordata per evitare uno stop ai finanziamenti al governo e il relativo blocco delle attività amministrative. Pochi giorni fa, il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson, ha annunciato un accordo per fissare i limiti di spesa da 1.590 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2024. (Was)