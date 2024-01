Business news: Cina, inflazione al consumo aumentata dello 0,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indice dei prezzi al consumo (Ipc) in Cina è aumentato dello 0,2 per cento nel 2023, segnando la crescita più lenta dal 2009. Lo si apprende dai dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), che indicano la persistenza di forze deflazionistiche in seno alla seconda economia mondiale. Nello stesso periodo, l’Indice dei prezzi alla produzione (Ipp), che misura il costo delle merci al cancello della fabbrica, è diminuito del 3 per cento, segnando la flessione più marcata dal 2015. Come spiegato dal capo economista della società di gestione degli investimenti Pinpoint Asset Management, Zhang Zhiwei, la pressione deflazionistica è da imputarsi alla fragilità del settore immobiliare cinese e alla debolezza della domanda interna. (Cip)