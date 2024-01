Business news: BlackRock acquista Global Infrastructure Partners per 12,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso della finanza statunitense BlackRock ha deciso di acquistare il fondo d'investimento privato Global Infrastructure Partners (Gip), con sede a New York, per circa 12,5 miliardi di dollari tra liquidità e azioni. Lo ha reso noto in un comunicato l'amministratore delegato di BlackRock, Larry Fink. Gip opera in particolare nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'approvvigionamento idrico e nello smaltimento dei rifiuti, e ha una quota nell'aeroporto Gatwick di Londra. BlackRock, che è la più grande società d'investimento al mondo con un patrimonio gestito che nel quarto trimestre 2023 ha superato per la seconda volta nella storia i 10 mila miliardi di dollari, effettua così la più importante acquisizione dai tempi dell'acquisto degli asset finanziari di Barclay's nel 2009. Per completare l'operazione pagherà 3 miliardi di dollari e concederà 12 milioni delle proprie azioni per un valore di circa 9,5 miliardi di dollari. La quota di maggioranza di Gip è attualmente posseduta dai sei partner fondatori, che diventeranno così tra i maggiori azionisti di BlackRock. (Was)