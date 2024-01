Business news: Tunisia, inflazione di dicembre scende all’8,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Tunisia è scesa all'8,1 per cento a dicembre 2023, mentre i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,6 per cento rispetto al mese precedente. Lo si apprende da un bollettino dell'Istituto nazionale di statistica tunisino (Ins). Dai dati si evince inoltre che il tasso medio di inflazione per il 2023 è pari al 9,3 per cento rispetto all'8,3 per cento del 2022. A dicembre 2023 i prezzi dei beni di consumo in Tunisia sono aumentati dello 0,6 per cento dopo l’incremento dello 0,3 per cento di novembre. Secondo l’Ins, questo aumento è legato principalmente all'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari dello 0,6 per cento, dell'abbigliamento dell'1,6 per cento e dei servizi educativi del 2,5 per cento. Nel dettaglio, i prezzi degli ortaggi hanno visto un aumento del 4,6 per cento, i cereali dell'1,1 per cento, la carne bovina dello 0,9 per cento e il pesce dello 0,8 per cento. Scendono invece i prezzi del pollame (meno 3,2 per cento), quelli delle uova (meno tre per cento), della frutta (meno 0,5 per cento) e quelli dell'olio alimentare (meno 0,4 per cento). Nel mese di dicembre i prezzi dell'abbigliamento invernale sono aumentati dell'1,7 per cento e quelli delle scarpe dell'1,5 per cento. Su base annua, nel 2023 i prezzi dei manufatti in Tunisia sono aumentati del 7 per cento, per via dell'aumento dei costi per i materiali da costruzione (5,4 per cento), dei prodotti di abbigliamento del 9,8 per cento e dei prodotti per la manutenzione ordinaria della casa del 7,7 per cento. Per i servizi, l'aumento dei prezzi su un anno è del 6,1 per cento, in particolare cresce la spesa per la ristorazione, bar e alberghi (11 per cento), i servizi di trasporto pubblico e privato (sette per cento), servizi finanziari (13,3 per cento) e servizi assicurativi (5,1 per cento). (Tut)