Prescrizione: Gianassi (Pd), sempre più urgente tornare in commissione per correggere norma

- Dopo la denuncia di tutti e 26 i presidenti della Corte d’appello che "lamentano l’assenza di una norma transitoria sull’intervento in materia di prescrizione che rischia di compromettere le risorse del Pnrr collegate alla giustizia, anche il Consiglio superiore della magistratura (Csm) evidenzia rischi sull’approvazione della norma voluta da governo e maggioranza che martedì sarà all’esame dell’aula". Lo ha detto il deputato Federico Gianassi, capogruppo dem in commissione Giustizia. "Per il Csm in assenza di norme transitorie c’è il rischio concreto di perdere i tre miliardi per il comparto Giustizia, un settore precario e fragile che ha enorme bisogno di certezze e di risorse. La quarta riforma della prescrizione in sei anni risponde ad esigenze ideologiche e non di merito: lo abbiamo denunciato da tempo ma quello che è incredibile è che il governo faccia spallucce di fronte al grido d’allarme che arriva da tutte le Corti d’appello e ora anche dal Csm - ha aggiunto -. Abbiamo già chiesto e chiederemo nuovamente in aula martedì, quando il provvedimento tornerà ad essere esaminato, che si ritorni in commissione per consentire l’audizione dei presidenti delle Corti d’appello e per esaminare i correttivi assolutamente necessari a questo intervento ideologico di cui non c’era bisogno, che per altro finisce per avere l’unico risultato per azzerare la riforma Cartabia che proprio in base ai dati mostrati dal ministero della Giustizia in materia di riduzione dei tempi dei processi sta producendo eccellenti risultati", ha concluso Gianassi.(Rin)