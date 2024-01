Roma: Campidoglio, disposto cambio orario limite circolazione domenica ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha disposto la variazione della fascia oraria mattutina prevista per la domenica ecologica di domani, 14 gennaio. Lo comunica in una nota il Campidoglio. I limiti alla circolazione in Fascia Verde saranno dalle ore 7:30 alle 11:30, invece che fino alle 12:30. Nel pomeriggio rimangono invariati dalle 16:30 alle 20:30. Tale modifica fa seguito alla richiesta della Polizia Locale di Roma Capitale finalizzata a garantire una migliore gestione degli aspetti di ordine pubblico in vista delle manifestazioni in calendario, tra le quali l'incontro di calcio Lazio-Lecce allo stadio Olimpico con l'afflusso di molti spettatori anche provenienti dalla Puglia. (Com)