Guatemala: il socialdemocratico Arevalo si insedia domani come nuovo presidente

- Il Guatemala celebra domani, domenica 14, l'insediamento di Bernardo Arevalo come nuovo presidente in sostituzione di Alejandro Giammattei. Una cerimonia messa fino all'ultimo in discussione a causa di una serie di inchieste sul presidente eletto, e sul suo partito, sfociate in un contenzioso tra i vari poteri dello Stato. Sociologo, 64 anni, Arevalo prende il posto di Alejandro Giammattei, il presidente uscente con nazionalità anche italiana, grazie alla vittoria delle elezioni di agosto con oltre il 60 per cento dei voti. Dando seguito a denunce emerse anche prima del voto, però, la procura generale - soprattutto tramite l'ufficio anti corruzione - ha più volte chiesto l'inabilitazione di Arevalo e della vicepresidente eletta, Karin Herrera, adducendo diverse ipotesi di reato. Si è parlato di irregolarità nella formazione del Movimento Semilla, il partito con cui ha vinto le elezioni, e per un caso di riciclaggio del denaro sporco dell'equivalente di circa 40 mila dollari. Nel mirino della pubblica accusa anche il tribunale elettorale, che si sarebbe reso colpevole di aver convalidato il risultato delle presidenziali macchiate da presunte frodi. (segue) (Mec)