Business news: Asia centrale, Banca mondiale corregge al rialzo stime regionali per 2023, 2024 e 2025

- La Banca mondiale ha corretto al rialzo le stime per l’Asia centrale, Turkmenistan escluso, per il 2023, 2024 e 2025: nell’ultimo rapporto “Global Economic Prospects”, appena pubblicato, si prevede una crescita del 4,7 per cento quest’anno (+0,3 per cento rispetto a quanto previsto a giugno) e del 4,8 l’anno prossimo (+0,6 per cento), dopo il 4,9 per cento dell’anno scorso (+0,9). Il Kazakhstan dovrebbe rallentare dal 4,5 al 4,3 per cento fra il 2023 e il 2024, per poi tornare al 4,5 per cento nel 2025 (stime, comunque, tutte riviste al rialzo rispetto a giugno). Invariate le previsioni per il Kirghizistan: 3,5 per cento nel 2023 e quattro per cento nei due anni successivi. Il Tagikistan, dopo il 7,5 per cento del 2023, dovrebbe rallentare al 5,5 e al 4,5 per cento. Anche in questo caso, comunque, la previsione è migliorata rispetto al rapporto precedente, così come per l’Uzbekistan, per il quale ci si aspetta un tasso costante del 5,5 per cento in tutti e tre gli anni. (Was)