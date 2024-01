Business news: Cina, esportazioni diminuite del 4,6 per cento nel 2023, primo calo da 7 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Cina sono diminuite del 4,6 per cento nel 2023, registrando il primo calo da 7 anni a questa parte. Lo si apprende dai dati pubblicati dall’Amministrazione generale delle dogane, che riflettono la stagnazione della domanda globale e persistenti difficoltà nella ripresa economica del Paese asiatico. Le esportazioni nel periodo di riferimento si sono attestate a 4 mila miliardi di dollari, complice la riduzione delle spedizioni di terre rare e alluminio. Le importazioni si sono invece attestate a circa 3 mila miliardi di dollari, in calo del 5,5 per cento. Nel periodo di riferimento, le esportazioni verso gli Stati Uniti sono diminuite del 13 per cento su anno, mentre quelle verso la Russia hanno registrato un balzo del 47 per cento. A dicembre, le esportazioni sono tuttavia aumentate del 2,3 per cento su base annua, battendo la crescita dello 0,5 per cento di novembre e l’incremento dell’1,7 per cento atteso dagli analisti. Il mese scorso, le spedizioni della Cina verso gli Stati Uniti sono diminuite del 6,9 per cento su anno a dicembre dopo essere cresciute per la prima volta in 16 mesi a novembre. Quelle verso l’Unione europea sono diminuite dell’1,9 per cento, contro il calo del 15 per cento di novembre. Contestualmente, le esportazioni verso l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico sono diminuite del 6,14 per cento su base annua, a fronte del calo di 7,1 punti percentuali registrato a novembre. Il mese scorso, le importazioni si sono attestate a 228,2 miliardi di dollari, crescendo dello 0,2 per cento su base annua ma ponendosi al di sotto delle previsioni di crescita dello 0,3 per cento. Il dato segna comunque un’inversione di tendenza rispetto a novembre, periodo in cui le importazioni erano diminuite dello 0,6 per cento. A dicembre il surplus commerciale della Cina si è attestato a 75,3 miliardi di dollari, contro i 68,3 miliardi di dollari di novembre. (Cip)