Milano: Meghnagi (Unione Confcommercio), oggi +10 per cento vendite per saldi

- Sono in ripresa i dati sui saldi a Milano a partire da oggi. “Abbiamo registrato +8 o 10 per cento e un’affluenza molto maggiore di persone”. A dirlo è il vice Presidente di Unione Confcommercio, Gabriel Meghnagi, commentando i risultati in crescita registrati questo weekend nel settore del commercio milanese, spinti anche dai saldi che hanno preso il via lo scorso weekend, ma che a causa della pioggia di venerdì e sabato scorso “si è registrato un calo del 20 per cento”. Sono risultati positivi sostenuti anche dalle condizioni meteo, “a differenza dello scorso weekend”, per questo motivo Meghnagi ribadisce che “i saldi dovrebbero partire il 2 gennaio, perché i negozi sono rimasti a guardarsi negli occhi il 2,3 e 4 gennaio, attendendo poi il 5 quando purtroppo ha piovuto e si sono persi quei tre giorni con il turismo e la clientela che ha speso parte del budget in altri modi” spiega. La carenza dello scorso weekend, nonché i primi due giorni dei saldi, ha registrato un calo del 20 per cento, “e purtroppo il +10 per cento di oggi non pareggia, nonostante i capispalla alla guida dei prodotti maggiormente venduti” aggiunge Meghnagi. Così anche cappotti, giubbotti, capispalla, maglieria “hanno tirato su la cifra, tutto quello che i consumatori non hanno acquistato in ottobre per mancanza di freddo, è stato acquistato adesso” ricorda. Le previsioni per le prossime settimane, “credo che si manterrà in parte la cifra di oggi, considerando che il secondo ribasso che doveva avvenire da giovedì prossimo è già avvenuto oggi”, anticipando così in tutta Milano i tempi previsti per i ribassi, “non avendo lavorato i giorni passati era l’unico modo per smuovere e oggi si è smosso dovuto anche a questo” conclude Meghnagi. (Rem)