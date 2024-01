Roma: FI, approfondite tematiche su ruolo e futuro Capitale a Forza Italia Parla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Si è conclusa la due giorni precongressuale di Forza Italia Roma Capitale. Ieri sono intervenuti, al primo appuntamento "Forza Italia Ascolta", trentadue Istituzioni del territorio, associazioni di imprenditori, sindacati, rettori delle università ed altre significative realtà romane. È quanto si legge in una nota del senatore di Forza Italia e coordinatore romano del partito, Maurizio Gasparri. Forza Italia - prosegue la nota - ha così raccolto un grande contributo di idee che sarà utile in vista del congresso romano, che si terrà domenica 21 gennaio all'Ergife Palace Hotel (RM). Oggi, invece, i lavori sono proseguiti con il dibattito aperto degli esponenti del movimento azzurro nella seconda giornata: "Forza Italia Parla". Sono state approfondite le tematiche sul ruolo e sul futuro di Roma Capitale emerse nel convegno di ieri. I quadri ed i militanti hanno potuto illustrare, con decine e decine di interventi, i loro punti di vista. Il senatore Gasparri, che da quattro anni ha retto il coordinamento romano del partito, eletto capogruppo al Senato, proporrà per l'incarico di coordinatore romano, l'assessore regionale, Luisa Regimenti: "Si tratta di una scelta che punta sulla solidità e sull'esperienza di Luisa Regimenti", afferma Gasparri. "Donna tenace, che sarà sicuramente in grado, insieme a tutti noi, di proseguire una proficua e capillare azione a Roma ed in tutti i Municipi che la compongono", conclude. (Com)