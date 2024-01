Business news: superato il Giappone, la Cina diventa il primo esportatore di veicoli al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha superato il Giappone ed è diventata il primo Paese esportatore di auto al mondo, con 5,26 milioni di veicoli venduti all’estero lo scorso anno. Lo indicano i dati pubblicati dall’Associazione cinese delle automobili, secondo cui i veicoli esportati nel 2023 sono stati cinque volte di più di quelli venduti all’estero l’anno precedente, 160 mila. Secondo i più recenti dati diffusi da Tokyo, il Giappone si era fermato sotto le 4 milioni di auto esportate nei primi undici mesi dello scorso anno. La Cina si era già imposta come leader mondiale nella produzione e distribuzione di auto elettrica, ma a trainare la crescita dell’export lo scorso anno è stata soprattutto la vendita di veicoli a combustibili fossili, grazie a un’impennata della domanda in mercati come Russia e Messico. (Cip)