Usa: inviato per clima Kerry lascerà incarico per aiutare Biden nella campagna 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale della Casa Bianca per il clima, John Kerry, lascerà il suo incarico prima della fine dell’inverno, per aiutare il presidente Joe Biden nella campagna elettorale in vista delle elezioni di novembre. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che Kerry ritiene che la rielezione di Biden sia l’unico modo per “fare la differenza” nel contrasto al cambiamento climatico, sul piano domestico e anche internazionale. L’ex segretario di Stato, già candidato democratico alla Casa Bianca nel 2004, intende promuovere la narrativa dell’amministrazione Biden sul clima nel quadro della campagna elettorale. Il diplomatico statunitense starebbe organizzando il passaggio di consegne, che dovrebbe avvenire prima della primavera, insieme al capo di gabinetto della Casa Bianca, Jeff Zients. (Was)