Business news: Hewlett Packard Enterprise acquisirà Juniper per 14 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense Hewlett Packard Enterprise (Hpe) ha annunciato che acquisirà la società Juniper Networks, specializzata nella fornitura di servizi e apparecchiature per le reti di comunicazione, al prezzo di 14 miliardi di dollari, equivalenti a 40 per azione. Se completata, in base ai termini spiegati in una nota, l’operazione vedrebbe alla guida del nuovo gruppo l’amministratore delegato di Juniper, Rami Rahim, a diretto riporto dell’attuale Ad di Hpe, Antonio Neri. Nel comunicato la società ha aggiunto che l’acquisizione di Juniper rafforzerà i margini, accelerando al contempo la crescita. (Was)