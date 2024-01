Business news: Honda presenta nuovi modelli di auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honda Motor ha presentato due nuovi veicoli elettrici sviluppati internamente nel tentativo di colmare il divario con altre grandi aziende nel comparto dell’elettromobilità. La berlina Saloon e il monovolume Space-Hub sono stati presentati come concept al salone dell'elettronica di consumo Cse. Saranno commercializzati con il nuovo marchio “EV” di Honda, la Serie 0, che presenta un nuovo logo. La Serie 0 sarà inizialmente lanciata in Nord America nel 2026, segnando il debutto dei primi veicoli elettrici sviluppati indipendentemente da Honda venduti in quella regione. La società giapponese sta anche collaborando con General Motors per sviluppare congiuntamente un veicolo elettrico che sarà lanciato nel 2024 e prodotto presso gli stabilimenti del costruttore statunitense. Per la Serie 0, Honda ha sfruttato la sua esperienza nelle competizioni motoristiche per creare un design aerodinamico con un'altezza del veicolo ridotta. La Saloon in particolare assomiglia a un treno ad alta velocità giapponese shinkansen nella parte anteriore. (Git)